En la India, comprar una mujer vale menos que comprar una vaca

(Tomada de la Red)

Algunas no superan los 12 años cuando son vendidas como esclavas a su futuro marido. Sin alcanzar la mayoría de edad, miles de mujeres en la India son condenadas a una vida de servidumbre a manos de hombres que han pagado 80 euros por ellas.



Un documental de Al Jazeera denuncia la crueldad con la que las niñas son obligadas a contraer matrimonio con hombres mucho mayores que ellas a los que no conocen. Como ocurrió en el caso de Muklesha.



Muklesha fue vendida por primera vez cuando apenas tenías 12 años. La compró un hombre de 70 del que quedó embarazada a los pocos meses. Tres años más tarde, su comprador y marido moría y ella volvía a estar a la venta.



Esta vez, su comprador fue un maltratador que no dejaba de abusar de ella. “No me daba de comer. Me llevaba al campo, llenaba mi boca con barro y me golpeaba”, relata la joven en el documental.



El caso de Muklesha está muy lejos de ser el único. Durante años en la India se han practicado los abortos selectivos y el infanticidio femenino provocando a la larga un gran desequilibrio de género.







No hay suficientes mujeres para todos los hombres así que ellos prefieren robarlas de otras regiones. Para satisfacer la demanda, los traficantes se dedican a robar a mujeres que posteriormente sacan a la venta.