Sorprende en Facebook Cimarrona de Odontología

MEXICALI, Baja California(GH)

Una estudiante de odontología de la UABC en Mexicali ha causado revuelo en la red social de Facebook, al demostrar que nada es imposible para sacar adelante su carrera.



La cimarrona identificada como Maye Martinez fue grabada mientras cantaba y tocaba su guitarra en una unidad de transporte público, para así pedir cooperación y poder comprar materiales que requiere para sus clases.



Su voz entonaba la canción “El Sol No Regresa” de la agrupación La Quinta Estación al ritmo de su guitarra acustica.









Esta acción dejó sorprendida a la mexicalense Kenia Corona, quien sorprendida por la visión y ganas de salir delante de Maye, decidió grabarla y compartir la historia con sus contactos de Facebook.







El video suma ya más de 500 mil reproducciones desde que fue publicado, los comentarios positivos no dejan de llegar.















Y así, los comentarios y ganas de conocer a Maye llegaron a su red social, no solo de Mexicali, sino de otros estados







Sorprendida por la respuesta, la joven cimarrona reafirma que luchará por terminar su carrera, de la cual se enamoró.



¡Orgullo Cimarron!