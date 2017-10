¿Por qué el rojo nos hace sentir más atractivos?

(Tomada de la Red)

Desde el punto de vista de la psicología popular sobre los colores, el rojo es el color más apasionado, el que se usa como señal de alarma y reclamo, pues capta la atención de inmediato.También está vinculado obviamente a la sangre, al amor, a la intimidad y a la alegría, y en el lado negativo, a las malas notas, a los problemas económicos (números rojos), a la guerra, a la violencia o a lo prohibido.El rojo está muy presente en las señales de tráfico, en los semáforos, en los precios de las rebajas y en los alimentos (fruta, carne, especias…).Es el color de la prisa y de la urgencia, de lo inmediato, y también de la atracción sexual. Por eso las prendas de color rojo, no digamos la ropa interior, siempre han tenido un toque especial y una intención seductora, porque elevan la autoestima de quien las lleva. Tiene su explicación científica.Según un estudio liderado por Anne Berthold, psicóloga de la Universidad de Zúrich, en Suiza, las personas que se visten con tonos rojos se ven a sí mismas más guapas y atractivas que las que van vestidas de azul.Para llevar a cabo la investigación, publicada en el European Journal of Social Psychology, los científicos pidieron a un grupo de voluntarios que se pusieran una camiseta o azul o roja y que entraran en unos compartimentos equipados con espejos, como los probadores de las tiendas.Luego, les solicitaron que evaluaran su propio atractivo.Finalmente, les indicaron que se volvieran a calificar, pero en esta ocasión después de hacerse una foto a sí mismos y verse en ella.El resultado fue concluyente: los que iban de rojo se sentían más sexis.Según los autores de la investigación, la razón de este efecto es que este color llama más la atención e indica disponibilidad erótica.Vestirse de rojo indica que estás sexualmente más receptivo que si te pones ropa azul o de otro color.Esto tiene una contrapartida: que lucirlo puede ser contraproducente para los individuos más tímidos, a los que les resulta incómodo llamar la atención ajena.Otros estudios revelan que la fascinación por el rojo tiene una base objetiva basada en la biología.Un experimento de 2010 llevado a cabo por varias universidades y publicado en el Journal of Experimental Psychology indicaba que las mujeres vestidas con este color resultaban más seductoras.Para medir la influencia del rojo sobre la atracción sexual, un equipo de psicólogos mostró a un centenar de veinteañeros fotos de mujeres con un nivel de atractivo similar, pero con el marco o en rojo o en blanco.En otras fotos jugaban con el contraste de colores entre el rojo, el gris, el verde y el azul.Finalmente, mostraron imágenes de mujeres cuya camiseta había sido coloreada de rojo o de azul.En todas las circunstancias, las mujeres que aparecían con el marco rojo o usando prendas de ese color fueron consideradas más atractivas y deseables sexualmente por los hombres que las que estaban vestidas o enmarcadas con otros tonos.La explicación tendría su origen en la fisonomía de nuestros ancestros primates.Por ejemplo, las hembras de los babuinos y los chimpancés se enrojecen a modo de señuelo sexual cuando se acerca la ovulación.De esta forma consiguen atraer a los machos y aumentar su disponibilidad para copular.Algo parecido pasa con nosotros, los seres humanos.Y es que la sexualidad es mucho más primitiva de lo que solemos creer y el rojo ha conservado esa capacidad de atraer.