¿Está usted luchando para reducir el área del abdomen?

(Tomada de la Red)

Los principales nutricionistas y especialistas en fitness describen algunas razones comunes por las que las mujeres no pueden bajar su ‘llanta extra.



Como es de esperar, el exceso de grasa abdominal puede ser el resultado de un exceso de azúcar y carbohidratos blancos simples, como la pasta.



Sin embargo, muchas mujeres pueden involuntariamente aferrarse a kilos extras alrededor de su vientre si no duermen lo suficiente, se encuentran estresadas o simplemente hacen abdominales incorrectamente.



Los expertos en pérdida del peso discuten por qué algunas mujeres no pueden perder peso de esta área, indica Daily Mail.



Tener una gran cantidad de grasa en el abdomen (en comparación con tener grasa alrededor de la parte inferior o los muslos) hace que las personas más propensas a desarrollar diabetes tipo 2 y problemas cardíacos.



Aquí te presentamos algunos consejos de la nutricionista y maestra de yoga Libby Limon y especialista en fitness Lucy Miller que podrían ayudarte a reducir la cintura de una vez por todas.



Estrés



Regla número uno para la conquista de grasa abdominal, no te estreses (de hecho, haz de eso una regla para toda la vida).



Libby dijo: 'Cortisol, la hormona del estrés, juega un papel en el establecimiento de tejido adiposo central (grasa del vientre), por lo que si usted está con alto grado de estrés, entonces será muy difícil de cambiar.



"El estrés puede venir de muchas fuentes - tensión emocional, conflicto en el trabajo o problemas de la relación. Quite la tensión mediante la práctica del yoga y la atención a su rutina diaria.



Si usted sospecha que el estrés está saboteando sus metas de adelgazamiento, aprenda a dominar la meditación y alejar los patrones de pensamiento negativo.



Azúcar



Es el enemigo público número uno, Libby dijo: "El cortisol también se aplica, junto con la insulina, en el control de azúcar en la sangre, por lo que una dieta con alto contenido de azúcar puede hacer que la grasa del vientre se pegue rápido incluso si está restringiendo calorías y tratando de perder peso (la restricción excesiva de calorías no es lo recomiendo de todos modos).



Lucy agregó: "Trate de reducir el azúcar, las grasas saturadas y los alimentos refinados blancos como el pan blanco, la pasta, el arroz y las papas, ya que se metabolizan rápidamente, lo que da lugar a niveles elevados de azúcar en la sangre, lo que favorece el almacenamiento de grasa.



'Base su dieta en de carnes magras, verduras y grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, como las que se encuentran en las nueces y aguacates.



La falta de sueño



Libby afirma que "la falta de sueño puede tener un efecto negativo sobre el equilibrio de cortisol".



Si usted está luchando para dormir, trate de llegar a la raíz de lo que está causando su insomnio y aprenda a ayudarse a sí mismo.



Ser madre



Su vientre acaba de alojar una nueva vida y trajo una maravilla en el mundo.



Lucy dijo: "Si eres una nueva mamá, perder peso de alrededor de la barriga puede ser muy difícil - las hormonas toman tiempo para establecerse y los músculos estirados no se unirán de nuevo al instante después del embarazo. Llevará tiempo, así que dese el tiempo que sea necesario.



Consulte a un especialista en acondicionamiento físico postnatal, únase a una comunidad de otras nuevas madres para recibir apoyo e intente concentrarse en lo que su cuerpo ha logrado.



Ejercicio



'Las tensiones físicas como el ejercicio excesivo y la resistencia pueden alterar el equilibrio del cortisol. Combine los ejercicios de cardio durante sesiones de 20 a 30 minutos.



Hinchazón del vientre



Si una protuberancia sobresale y viene con calambres, problemas de gases e intestino, un sistema digestivo infeliz puede ser el culpable y podría estar haciendo la situación mucho peor de lo que es.



Su primer paso debe ser identificar la causa de su problema de estómago.

Lucy dijo: "Evite comer fruta después de una comida, ya que la fruta puede hacer que los alimentos fermenten en su estómago, provocando hinchazón".





Pesadilla temor



Tradicionalmente muchas mujeres rodeaban la sección de levantamiento de pesas en el gimnasio.



Cuanta más masa muscular tenga, más calorías quemará, incluso cuando esté descansando, lo cual es una buena noticia para quemar la grasa de la barriga.



Miedo graso



Parece lógico suponer que la grasa contribuye a la grasa, pero los nutricionistas están dispuestos a señalar que desde la revolución "baja en grasa" de los años 70, ha ampliado nuestra dramáticamente.



"¿Alguna vez te has preguntado qué ocupa el lugar de la grasa eliminada? Respuesta: montones de productos químicos sintéticos y no alimentarios que causan estragos en nuestro metabolismo y digestión.



Además, la mayoría de los productos bajos en grasa y sin grasa contienen cargas de azúcar o edulcorantes artificiales para compensar la falta de sabor.



Para una barriga más plana y un peso corporal más bajo en general, las grasas saludables como el aceite de coco y los aguacates podrían ser su arma para bajar de peso, tal como destacan Keris y Matt: "La grasa puede desempeñar un papel vital en la pérdida de peso ... el único objetivo más importante de su nutrición debe ser equilibrar sus niveles de azúcar en la sangre. La grasa dietética ayuda a lograr eso al reducir la liberación de nutrientes en el torrente sanguíneo, por lo que por todos los medios, agregue un poco de aceite de oliva o mantequilla a sus comidas.



Esto ayudará a regular su apetito ya mantener sus niveles de energía consistentes.

Menos picos de azúcar, reducción de los antojos de pastel y un suministro de goteo de nutrientes para la salud en el cuerpo reducirán seriamente la incidencia de hinchazón del vientre.



Algo más serio



Si sus regímenes de dieta y acondicionamiento físico son de tipo naval, pero todavía no están perdiendo peso, puede ser una buena idea buscar consejo médico.



La interrupción hormonal puede afectar la distribución de la grasa, por lo que consultar a un experto en hormonas podría ayudar.