¡Feliz día del Zurdo!

Hitler, Gandi, Nadal o Leonardo Da Vinci tienen algo en común. Son zurdos.Al igual que Obama. De hecho 4 de los últimos 6 presidentes de Estados Unidos lo son. También Messi, Maradona o David Bowie.Una lista de personajes interminable, que destacaban en las disciplinas que dominaban. Aunque no siempre ha sido así.En el pasado, a los zurdos, la inquisición los perseguía argumentando que esta condición era obra del diablo. Incluso, hasta hace poco tiempo el ser zurdo no estaba bien visto.Incluso, en países como Japón sigue estando mal visto a día de hoy. Todavía es común reprimir la utilización del lado izquierdo del cuerpo.Por lo general, no supone mucha molestia el usar la mano o el pie contrario a la mayoría, aunque tiene complicaciones.Se calcula que constituyen el 13% de la población mundial es zurda, en detrimento de más del 85 % que son diestros.Unos porcentajes alterados si se tienen en cuenta a los zurdos contrariados, esto es, aquellas personas que han sido forzadas a usar la mano derecha por motivos sociales y culturales.