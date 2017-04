¿Por qué se vuelve más difícil dormir a medida que envejeces?

(Tomada de la Red)

La desafortunada realidad es que puedes hacer todo lo que se supone que debes hacer para tener una buena noche de sueño: guardar tu celular y evadir estar en la computadora, mantener los pies fuera de la manta, cortar la cafeína varias horas antes de acostarte y de todos modos terminas mirando fijamente al techo mucho después de que apagas las luces.Y aquí está el problema: para todos los consejos que los expertos tienen que ofrecer, todavía no han descubierto una manera de detener la lenta marcha del tiempo y envejecer significa empeorar en dormir profundamente.La cantidad de sueño profundo que recibes cada noche comienza a disminuir a tus 20s, independientemente de cuánto tiempo estás realmente inconsciente y a los 50 años, duermes la mitad del tiempo de lo que lo hiciste a tus 30.Si, probablemente no puedas evitar esto, pero puedes intentar entenderlo. En un estudio, publicado en la revista Neuron, un equipo de investigadores identificó una posible causa:A medida que envejeces, tu cerebro tarda en distinguir cuándo estás cansado.La mala noticia es que no hay realmente nada que puedas hacer para detener ese proceso; La buena noticia, por pequeña que sea, es que al menos todos esos otros consejos y trucos respaldados por la investigación son mejores que nada.