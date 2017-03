¿Es recomendable no emplear champú?

(Tomada de la Red)

¿Menos es más cuando se trata de nuestro pelo? La tendencia de dejar de lado los champús y lavarse el cabello con acondicionadores ha sido ampliamente extendida por personajes conocidos pero, ¿es realmente sano para el cabello y el cuero cabelludo no usar champú?



Según expertos del Westside Mount Sinai Dermatology de la ciudad de Nueva York (EE.UU.) todo depende en gran medida del tipo de cabello que tenga cada uno. “No existe una talla única para todas las situaciones. Todo depende del tipo de cabello. Hay algunos que toleran este método mejor que otros”, expone Angela Cordero, directora del centro.



Lavar el cabello con productos alternativos a los detergentes contenidos por los champús, desde mezclas caseras con bicarbonato de sodio y vinagre de sidra de manzana a una gran variedad de productos manufacturados que contienen aceites naturales y sin detergentes se ha convertido en una moda actualmente.



Según los expertos, si no utilizamos productos para mejorar el peinado como geles, sprays o espumas, no hay motivo para lavar el pelo con champú a menudo, ya que las proteínas de las que se componen el pelo cubren el cabello y lo protegen (glándula sebácea). Sin embargo, sí que existen otras razones por las que es necesario emplear un champú regularmente. Por ejemplo, el cuero cabelludo necesita asearse de la suciedad del ambiente, del sudor seco, de las células muertas de la piel... y todo ello precisa de un jabón líquido, ya que los aceites y acondicionadores no eliminan las impurezas del medio ambiente.



Los dermatólogos exponen que quien no utiliza champú con detergente para limpiar el cuero cabelludo corre el riesgo de desarrollar infecciones fúngicas y bacterianas así como irritación o descamación. El uso regular del champú habitual también ayuda a controlar y tratar problemas del cuero cabelludo, como la psoriasis, el eccema y la caspa.