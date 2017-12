Contratan al fotógrafo del fondo de pantalla de Windows XP para hacer 3 nuevos fondos

(Tomada de la Red)

Según algunos cálculos, alrededor de mil millones de personas han visto el icónico fondo de pantalla de Windows XP “Bliss” (“maravilla”), convirtiéndola en la fotografía más vista del mundo.Ahora, 21 años después de tomar esta imagen, Charles O’Rear busca producir “la siguiente generación de fondos de pantalla” y son igual de maravillosos.“Voy a cumplir setenta y seis y me doy cuenta de lo mucho que la fotografía Bliss de Microsoft ha significado en mi vida,” ha dicho O’Rear.Esta vez, el proyecto llamado New Angles of America está dirigido a usuarios de smarthphones. “Me emociona crear para Lufthansa una secuela de la foto “Bliss” en smartphones para que mi visión de otros lugares bonitos pueda seguir siendo disfrutada por millones de personas.Después de todo, los smartphones se han convertido en el principal lugar del mundo para ver fotografía nueva e interesante. Y me alegra formar parte de ello.”En 1996, O’Rear capturó su famosa imagen en Sonoma County, Califorma, con una cámara de medio formato mientras iba de camino a ver a su novia.Al principio, la imagen se envió a Corbis -una empresa de publicidad y licencias americana- y después Microsoft adquirió sus derechos en el 2000, un año antes del lanzamiento de Windows XP.Este es Charles O’Rear, el fotógrafo responsable de “Bliss”, de Windows XPEsta vez, busca producir “la siguiente generación de fondos de pantalla” para usuarios de smartphone. Esta imagen se titula Maroon Bells (Colorado).Peek-A-Boo Slot (Utah)White Pocket (Arizona)“Me emociona crear para Lufthansa una secuela de la foto “Bliss” en smartphones para que mi visión de otros lugares bonitos pueda seguir siendo disfrutada por millones de personas”Más información en BOREDPANDA.ES