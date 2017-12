Gana el maratón gracias al acto desinteresado de una chica

(Tomada de la Red)

Cuando la meta estaba a unos 800 metros de distancia, Chandler Self estaba tan cansada que su cuerpo ya no le respondía, pero gracias a la ayuda que le brindó Ariana Luterman que estaba corriendo relevos cerca, Chandler Self se levantó y ganó la carrera en 2:53:57.Durante el maratón todo iba bien, pero en los últimos 3 kilómetros, el cansancio logró dominar a Self y en repetidas ocasiones se desplomó, fue entonces en que Ariana Luterman se acercó ayudarla y terminó corriendo a su lado hasta meta.Ariana Luterman dijo que estaba contenta de estar en el lugar correcto y en el momento indicado para ayudarla.El comité ejecutivo de la competencia, después de revisar los resultados del maratón, reconoció que la ventaja de Chandler Self era tan grande llegaría primero a la línea de meta, incluso sin la ayuda de la joven de 17 años.Además, el segundo lugar, Catlin Keen, no tenía intención de protestar. Con información de PLANETACURIOSO.COM