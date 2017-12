Un niño muestra su dolor por el bullying y miles lo abrazan en redes

(Agencias)

Keaton Jones intenta que el llanto no le gane, pero no puede. "Sólo por curiosidad, ¿por qué hacen bullying? ¿Para qué lo hacen?", pregunta desde el asiento del copiloto de un auto detenido mientras mira a la cámara que sostiene su madre.



Las preguntas del niño siguen: "¿Por qué encuentras diversión en ver a personas inocentes y encontrar la manera de ser malo con ellas? No está bien".



La madre del chico, Kimberly Jones, le pregunta qué es lo que le que pasa en la escuela.



"Se burlan de mi nariz. Me llaman feo. Dicen que no tengo amigos", dice Keaton, ya en franco llanto. Durante el almuerzo, agrega, el maltrato se vuelve físico. Los acosadores "me vacían la leche encima, meten jamón en mi ropa y me avientan pan".



La mamá de Keaton le pregunta ahora qué siente cuando el acoso ocurre. "No me gusta que me lo hagan a mí. Y, desde luego, no me gusta que lo hagan con otras personas, ¡porque no está bien!", dice. "Las personas que son diferentes no necesitan ser criticadas por eso. No es su culpa".



Al final del video el niño tiene la fuerza de hacer recomendaciones a otros chicos que, como él, son agredidos. "Si se burlan de él, simplemente no dejes que te moleste. Sólo mantente fuerte, supongo", dice Keaton. "Es difícil. Pero... probablemente mejorará algún día".







Keaton y su familia viven en Knoxville, Tennessee, y el video que su madre subió a su página de Facebook pretendía mostrar el sufrimiento que le ocasiona al niño el acoso en la escuela.



Kimberly Jones explica que la idea de grabar y subir el video fue de su hijo y agrega: "Mis hijos no son, en sentido alguno, perfectos, y en la casa, él (Keaton) es como todos los niños, pero en general es bueno en la escuela". Luego recomienda a otros padres: "Habla con tus hijos.



Todos sabemos qué se siente querer pertenecer, y unos pocos saben lo que se siente no pertenecer a ningún lado", explica.

De acuerdo con el Washington Post, un par de amigas de Kimberly comentaron su publicación, que fue subida el 9 de diciembre.



El video después llegó a Twitter y en sólo dos días acumulaba ya más de 15 millones de reproducciones. Al video de Keaton terminaron reaccionando atletas colegiales y profesionales, celebridades y representantes de la política nacional.



Todos, a través de las redes o de videos que se volvieron también virales, le expresaron todo su apoyo y solidaridad.



Personalidades como la cantante Katy Perry, la protagonista de "Stranger Things", Millie Bobby Brown, la actriz y cantante Demi Lovato, el rapero Snoop Dogg, así como Justin Bieber, mostraron mensajes de apoyo al joven Keaton en sus redes sociales. Incluso los protagonistas de "Avengers",

Mark Ruffalo y Chris Evans lo invitaron a la premier mundial de la nueva película de la saga; y además Dana White, presidente de la UFC, lo invitó también a que conociera sus instalaciones.



Inclusive dos jugadores de futbol americano de la Universidad de Tennessee, ya visitaron al joven este lunes.



Desde su cuenta de Twitter @Lakin_Jones, la hermana de Keaton agradeció las muestras de afecto: Verla cara de mi hermano por todos lados en Internet y a toda esa gente dándole apoyo es el sentimiento más sorprendente del mundo, expresó, y agregó un corazón.