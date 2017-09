La tecnología puede ser nuestra mejor aliada de belleza

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En una época donde todo se moderniza, la industria de la belleza toma partido de las posibilidades que todos tenemos al alcance de la mano. Mediante aplicaciones inteligentes ahora podemos tener un mejor control de nuestra salud, estilo de vida y ¿por qué no?, de nuestra rutina de maquillaje.



El uso constante de productos puede hacer que dejemos de notar cambios o daños que provocan y se vuelve difícil identificar si la crema o tónico están funcionando. Es por esto que te presentamos dos aplicaciones que te ayudarán a saber todo sobre la salud de tu piel.



YouCam Makeup es una app que rastrea cambios en tu tez: basta con tomar una foto en el mismo lugar e iluminación todos los días.



Mediante su herramienta Skin Diary se podrá calcular la salud de tu piel al identificar manchas, arrugas, textura y piel oscura a través de una puntuación.



Si eres constante con tus registros, la base de datos será mucho más confiable. YouCam Makeup está disponible para sistema IOS y Android.



Otra opción para mantenerte al tanto de los pros y contras de tu rutina de belleza es Olay Skin Advisor, una app creada por Olay. Esta herramienta te ayuda a predecir la edad de la piel a partir de una selfie sin maquillaje.



A partir de estos datos, te dará recomendaciones de cuidado facial para evitar daños a largo plazo. Puedes descargarla para sistemas IOS y también en su página de internet puedes hacer un análisis personalizado para conocer un régimen acordes a tu tipo de piel.



Existen diferentes colores de corrector pero. ¿sabes cuándo utilizarlos?



Encontrar paletas de correctores puede parecer innecesario pero al conocer su beneficio seguro optarás por invertir en una. Los diferentes colores de corrector sirven para neutralizar cambios de pigmentación en nuestra piel debido a imperfecciones, sensibilidad o tono natural de nuestra piel.



Este tipo de producto se aplica antes de la base de maquillaje y después del primer, usando poco producto y difuminándolo por completo.



El juego de luces y sombras compensará desigualdades en la piel que no llegan a cubrirse por completo con el tono de maquillaje acorde a nuestro color. Tu piel lucirá perfecta durante todo el día.



Verde:



Sirve para compensar zonas rojas o irritadas que son comunes debido a cambios hormonales. Al lado de la nariz, pómulos o barbilla son los puntos principales para aplicar este tono.



Naranja:



Ideal para cubrir ojeras oscuras, contrarrestando sub tonos azulados o violetas. También funcionan colores durazno o amarillo.



Rosa:



Ayuda a disimular manchas causadas por el sol, ojeras ligeramente oscuras y cicatrices, ya que su efecto es iluminador. El salmón puede ayudar a disimular este tipo de daños.



Violeta:



Será tu aliado contra granitos o imperfecciones que tengan apariencia amarillosa o marrón derivado del cansancio.



Azul:



Puede que algunas imperfecciones tengan un color naranja, así que neutralizarlo con un tono azul ayudará a disimularlo por completo.