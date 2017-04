Ten cuidado con el amor a primera vista

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En caso de que te enamores cada 5 minutos y sufras porque no te volteó a ver, te dejamos esta lista de comportamientos para saber si sufres del síndrome de amor a primera vista.



1. Lloras cuando ves una película romántica



Es decir, eres una romántica empedernida y crees que a tu vida llegará un príncipe azul en cualquier momento. Lamentamos decirte que esto no sucederá por lo que te sugerimos dejar de leer cuentos de princesas.



2. No te duran los galanes



En caso de que creas que ellos no cumplen tus expectativas por que no se compartan como los galanes de las cintas que ves, te podemos aconsejar que no te dejes llevar por Hollywood y pon los pies en la tierra.



3. Crees en la fidelidad de la pareja



Esa es una gran virtud, ya que la confianza es un valor único y tú la entregas a tu pareja con los ojos cerrados, por lo que es justo que pidas lo mismo.



4. La idea de amor universal



Y es que no importa si es alto, delgado, curvy o bajito, para ti lo importante es su personalidad.



5. Te chocan las citas formales



Quieres emoción en todo momento, pero debes entender que en la vida real todo lleva su tiempo.



Es importante que blindes ese corazoncito para que no sufra muchas decepciones amorosas, ya que al final del día estamos seguras que encontrarás a tu media naranja.