No dejarás de reír después de ver a este gato gruñón en un nacimiento

(Tomada de la Red)

Acababa de arrastrarse fuera de la cama para acompañar a la estación de tren a su novio que se iba de viaje, y estaba caminando por la ciudad todavía medio dormida.Cuando pasaba al lado de un edificio, se dio cuenta de que había algo raro en el pequeño nacimiento que habían montado enfrente, notó que el ocupante habitual del pesebre había sido reemplazado, en su lugar, sentado en la cesta roja, había un gato muy rechoncho y muy enojado.“Me morí de la risa,” contó Goldman. A juzgar por la expresión del felino, su actitud era más bien de ‘Grinch’ en lugar de ‘júbilo para el mundo’ pero, le gustase o no, sin duda inspiró un poco de alegría navideña.“Supongo que podría decirse que me alegró el camino hasta casa. Me levantó el ánimo, sin duda alguna,” dijo Goldman.Ya que no sentía que debía quedarse toda esa positividad para sí misma, Goldman tomó una imagen del gruñón Scrooge y la compartió para que todo el mundo la viese.Aunque estamos seguros de que sin querer, este gato ha inspirado una gran alegría navideña en Internet, mira los siguientes comentarios:Con información de BOREDPANDA.ES