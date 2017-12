Esto pasa cuando escribes "Tú puedes" en Facebook

(Tomada de la Red)

La red social creada por Mark Zuckerberg no para en el intento de conseguir la atención de sus usuarios y lograr que sigan activos en la red social.Una de las últimas técnicas que Facebook ha puesto en práctica para que sus usuarios permanezcan en la red social son los efectos en los comentarios.Al efecto de enhorabuena y también a los hechizos de Harry Potter, ahora, Facebook ha sumado un nuevo efecto.El nuevo efecto de Facebook tiene que ver con la expresión “Tú puedes”. Y es que, ¿sabes qué ocurre en los comentarios cuando alguien escribe esto? Pues notarás que en la pantalla aparece una mano de “me gusta” rebotando. Esta mano aparece en color verde y se transformar en color púrpura.Pero, ¿qué es lo que Facebook pretende con este nuevo efecto? supone una forma de demostrarles a tus amigos que su esfuerzo ha valido la pena.Para disfrutar de este truco, el usuario tendrá que escribir la palabra “Tú” con tilde puesto que si escribes “Tu puedes” no aparecerá el enlace de Facebook y no funcionará el efecto. Con información de MERCA20.COM