Simba, el cachorro que ha aprendido a hablar

(Tomada de la Red)

Los animales de compañía, como bien dice su nombre, principalmente nos hacen compañía, además de proporcionarnos amor y alguien en quién confiar.Hoy en día la raza husky siberiano es cada vez más popular en el mundo, los Huskies fueron criados en el norte del planeta, a diferencia de otros perros, los Huskies casi nunca ladran. Pero estos perros son capaces de cantar e incluso hablar. ¡¿No te lo crees?! ¡Mira el siguiente vídeo!En él, nos encontramos con un adorable cachorro Husky, de nombre Simba, el dueño lo sostiene entre sus brazos y se muere de risa mientras su perrito pronuncia unos sonidos bastante graciosos. ¡Este Husky es capaz de hablar!Si tienes un Husky y nunca lo has oído hablar, he aquí algunos consejos para que le enseñes a tu mascota. Los Huskies por naturaleza no son silenciosos. Existe la posibilidad de enseñarles a pronunciar palabras sencillas.Consigue la comida que más le guste a tu perro y empieza a enseñarle. Muéstrale al perro una golosina y pídele que diga “mamá”. Repite muchas veces seguidas: “Mamá, mamá, mamá…”Después de que él intente imitar la palabra, dale de comer una recompensa.Cuando el perro tenga hambre, pídele que diga “Am-am!”. Tarde o temprano el perro se acostumbrarán y hablará por sí mismo.Echa un vistazo al siguiente vídeo y contempla con tus propios ojos a este simpático Husky parlanchín, te aseguro que es lo mejor que verás hoy.Con información de ROLLOID.ONLINE