Elige tu entrenamiento según tu personalidad

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que les gusta practicar deporte en solitario?



Un claro ejemplo son quienes disfrutan de nadar o jugar golf, quienes contrastan con los que disfrutan practicar actividades colectivas como jugar voleibol o incluso clases grupales de zumba o yoga.



Sonará cliché, pero cada cabeza es un mundo y cómo nos comportamos en el día a día puede ser un determinante en la rutina de ejercicios que elegimos.



"Es común que las personas elijan el tipo de ejercicio de acuerdo a su personalidad, en algunas ocasiones prueban varias actividades hasta descubrir qué es lo que más les apasiona, con lo que se pueden sentir cómodos.



Afortunadamente, el fitness es para todos y hay tantos tipos de entrenamientos como los hay de personalidad, lo que hace que sea increíblemente fácil encontrar el régimen ideal. No importa la actividad física que practiquen, esta debe motivarlos para que sean constantes y no abandonen en poco tiempo la actividad", comenta Enrique Delgado, experto en acondicionamiento físico de Smart Fit.



A continuación te presentamos seis rasgos de personalidades en donde seguramente podrás identificarte con alguna actividad física a la que le sacarás provecho:



1. Si te consideras una persona altamente extrovertida, no hay nada más que te llene de energía como una reunión social y para ello qué mejor que practicar clases de Zumba, una mezcla perfecta en donde aprenderás pasos de baile quemando grasa y con la oportunidad de expandir tu círculo de amistades.



2. Si sueles ser un poco más introvertido y disfrutas del tiempo contigo mismo, en donde la atención se centre en otras personas y no en ti, una actividad como la Yoga puede funcionar ya que te ayudará a desarrollar la concentración, flexibilidad y fuerza en un ambiente más relajado.



3. Si te gusta explorar nuevas experiencias, seguramente tiendes a ser muy creativo y te gusta romper con la rutina, por lo que puedes entrenar en un gimnasio que proporcione una variedad de clases y entrenamientos para calmar esa curiosidad intelectual y física que tienes dentro.



4. Si eres más tradicional, posiblemente te sentirás cómodo con un entrenador personal y una rutina básica, en la que practiques actividades de cardio y ejercicios funcionales que te ayudarán a tonificar tu cuerpo de forma eficaz.



5. Si sueles ser sumamente disciplinado y te caracterizas por tomar parte de tu tiempo para preparar tus cosas, planear tu semana y terminar tareas de inmediato, seguramente será muy sencillo que te ejercites constantemente para posteriormente poder practicar un programa funcional de alta intensidad.



6. Si eres una persona que maneja altos niveles de estrés y/o ansiedad, prueba alguna clase como Body Combat en la que practicarás artes marciales que te ayudarán a reforzar tu autocontrol, aumentar tu disciplina y lograr un equilibrio mental y físico.



Para prolongar tu motivación, practica el ejercicio que vaya de acuerdo a tu personalidad y a tu modo de vida, esto no solo mejorará tu estado de ánimo, también ayudará a tu bienestar emocional y físico.