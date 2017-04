¿Qué hay en el agujero más profundo del mundo?

(Tomada de la Red)

En 1970, los científicos soviéticos comenzaron a perforar el Kola Superdeep Borehole (Pozo súper profundo de Kola) en Murmansk, Rusia. Querían aprender sobre la corteza terrestre y querían vencer a científicos estadounidenses que habían abandonado su Proyecto Mohole en 1966.Después de 24 años de excavación y varias ramificaciones en el agujero, la sección más profunda de la Kola Superdeep Borehole se detuvo en 1994 a 12,262 metros. Tiene sólo 22 centímetros de diámetro en la parte inferior.Sigue siendo el agujero más profundo del mundo y el proceso de perforación fue increíblemente difícil. (Para referencia, la trinchera Mariana tiene aproximadamente 10,994 metros de profundidad en el Challenger Deep y no es un agujero perforado).Curiosamente, Kola no es el agujero más largo; en mayo de 2008, un pozo de petróleo ganó ese récord, aunque no está ni cerca de ser tan subterráneo.Entonces, ¿qué encontraron los científicos en el fondo del agujero? Primero, hay mucha agua ahí abajo, aunque puede estar formada por oxígeno extraño y átomos de hidrógeno extraídos de minerales rocosos.En segundo lugar, hay fósiles de plancton a la sorprendente profundidad de 6700 metros.En tercer lugar, es increíblemente caliente, más de 176 ° centígrados. ¡Por todo el esfuerzo y décadas de trabajo, este agujero sólo fue 0,2% del camino hacia el centro de la Tierra!En 1989 se esperaba que la profundidad del pozo alcanzara 13 500 m a finales de 1990 y 15 000 m en 1993, pero resultó ser inalcanzable profundizar a un nivel mayor de 12 262 m, y se detuvieron los trabajos en 1992.El motivo fue que se hizo imposible, técnicamente, el profundizar más en la corteza pues la temperatura de unos 180ºC (cuando habían calculado casi la mitad a esas cotas), hacían fluir continuamente una masa de fango e hidrógeno.