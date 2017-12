¿Cómo manejar la ansiedad durante el período menstrual?

(Tomada de la Red)

¿Te dominan los nervios y el mal humor cuando se te acerca la regla? ¿Te sientes sensible o triste en esos días previos y a veces no te das cuenta de qué pasa hasta que empieza la menstruación? Se estima que 8 de cada 10 mujeres se enfrentan con algunos de estos síntomas y la ansiedad durante el ciclo menstrual.Entiende más sobre estas molestias y cómo manejarlas de acuerdo con expertos.Causas de la ansiedad durante la menstruaciónExisten algunas causas por las que la ansiedad se hace presente durante la menstruación. Por ejemplo, se incrementa el cortisol. Está demostrado que antes de la menstruación, la hormona del estrés se incrementa. Como debes saber, la ansiedad forma parte de este proceso, por lo que no es raro que aumente.Además, las reacciones emocionales son cíclicas. Significa que la ansiedad va a aumentar durante tu periodo. Esto se notará aún más si tienes estrés crónico o estás pasando por una etapa ansiosa a raíz de otros motivos que no incluyan a tu regla.Entonces, ¿cómo se puede evitar la ansiedad?Hay varias soluciones muy simples que se pueden poner en marcha con muy buen resultado, indica Informe21 Añadir a la dieta calcio, vitamina E y triptófano.Escribir un diario: dejar salir todas las emociones negativas, relajarse y hacer catarsis en el papel puede funcionar. A veces es mucho más fácil dejar que todo fluya en forma escrita que decirlo en voz alta.Hacer ejercicio: una buena forma de evitar la ansiedad durante la menstruación es hacer ejercicios aeróbicos como lo demuestran varios estudios al respecto.Buscar ayuda: si la ansiedad es demasiada y se incrementa durante la regla, es conveniente que busques ayuda de manos de un profesional.Realizar ejercicios de meditación y relajación: solo necesitarás de 5 minutos al día para eliminar la ansiedad de tu vida.Minimizar el consumo de alcohol y de cafeína, además de dejar el cigarrillo, contribuirán a que la ansiedad disminuya en un gran porcentaje.