¿Tu almohada podría poner en riesgo tu salud? ¡Descúbrelo!

Hay a quienes les gusta dormir con almohadas suaves, rígidas, con una, varias o, de plano, sin ellas. Lo cierto es que tu almohada puede poner en "jaque" tu salud, toma nota.Además de ser cómoda, debe facilitar que tu cuello quede en una posición neutra, alineado con la columna, sin generar tensión, para evitar el dolor de cabeza, cuello, hombro o brazos.Rogelio Castro Vallejo, Médico internista y Geriatra del Hospital Ángeles de Lindavista, afirma que si bien no está hay ninguna evidencia acerca de que el uso de almohadas cause enfermedades; una mala elección puede agravar ciertos problemas de salud como la apnea obstructiva del sueño, dolor cervical crónico o la lesión de manguto rotador de hombro.El especialista aconseja que, al llegar a la tercera edad y debido a los cambios propios del envejecimiento sobre la constitución del aparato músculo-esquelético (cabeza, cuello y hombros), las personas se aseguren de que su almohada les brinde confort y no les cause molestias al despertarse.Tips para elegir tu almohada:- Soporte. Éste es clave para lograr conciliar el sueño sin problema.- Postura al dormir:Boca arriba. Lo ideal es optar por una almohada que no sea muy alta, pues de lo contrario, tu cabeza se irá hacia el frente y tu cuello se tensará.Boca abajo. Elige una plana, pero lo suficientemente elevada para alinear tu columna vertebral y cuello, indica Informe21 De lado. Tu mejor opción es una ancha y firme.Lo más importante es que cabeza, cuello y columna queden alineados.Además de estos consejos, no olvides cambiar tu almohada al menos cada dos años y... ¡A dormir a tus anchas sin exponer tu bienestar!