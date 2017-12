Una nueva opción para las personas sin hogar

(Tomada de la Red)

Las grandes metrópolis han tenido un aumento en la población que se encuentra sin hogar, por lo que el proyecto WelcomeHomed, de la firma Framlab, propone una innovadora propuesta para dar oportunidad a los menos afortunados: Lotes verticales plegables a edificios.La ciudad de Nueva York, por ejemplo, tiene actualmente el mayor número de indigentes. Alrededor de 61 mil personas duermen en refugios cada noche y miles más en las calles, por lo que la capacidad para mantener al sistema de refugios es cada vez más limitada.Al ver esta situación, WelcomeHomed propuso crear pequeños cuartos en forma de panal, los cuales le darán oportunidad de dejar las calles y vivir en un espacio más seguro a aquellos que no tienen acceso a una vivienda.Se pretende que estén construidos sobre andamios que sostendrán los lotes y se adhieran a los edificios existentes de la ciudad, para aprovechar el espacio vertical que no está siendo utilizado.Las pequeñas habitaciones están hechas de acero y aluminio, con un interior de plástico. Podrán ser transportadas a medida que nuevos edificios quieran ocupar estos espacios.Incluirán una cama, una entrada con llave y un pequeño armario. Otros se adaptarán como baños y regaderas.Framlab reconoce que esto no es una solución ante la situación de los indigentes, pero presenta este proyecto como una propuesta innovadora que podría disminuir la problemática. Con información MUYINTERESANTE.COM.MX