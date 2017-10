¿Un funeral en el espacio? Conviértete en auténtico polvo de estrellas

(Tomada de la Red)

En la actualidad, tenemos diversas opciones al momento de elegir qué se hará con nuestros restos después de que pasemos a una mejor vida. Desde convertirte en un disco de vinil hasta enterrarte en urnas biodegradables amigables con el medio ambiente.Una de las acciones más románticas es la de esparcir las cenizas en un lugar importante para nosotros, como el mar o alguna montaña. ¿Qué te parecería la idea de arrojar tus cenizas al espacio, en el universo infinito que nos rodea? Porque esta alternativa es real.Ascension Flights es un proyecto que apareció en Dragon's Den, un programa como Shark Tank pero de Reino Unido. La premisa de Ascension Flights es ofrecer un servicio único y especial, que le permite a sus clientes recordar a sus seres queridos a donde sea que vayan.El equipo de Ascension Flight se compone de los especialistas de Sent Into Space, un grupo que busca acercar más el espacio exterior a las personas. No te mentimos al decirte que en verdad les gusta mucho mandar objetos para allá:Te traducimos tal cual uno de los argumentos que utiliza Ascension para convencernos de elegir su servicio. Porque en verdad lo expresan de una manera muy bonita:«Mientras las partículas eventualmente regresan a la Tierra, se formará precipitación alrededor de ellas, creando gotas de lluvia y copos de nieve. Pequeñas cantidades de químicos nutritivos estimularán el crecimiento de las plantas en donde sea que aterricen. De esta manera, los restos terrenales de tu ser querido se conservarán como parte de los ciclos que crean y sostienen la vida en nuestro planeta».Ascension Flights utiliza globos que soportan grandes altitudes y se mueven mediante helio. Estos globos alcanzan alturas de más de 30 kilómetros. Así es como le otorgan a las cenizas un último viaje de exploración planetaria. Cuando el globo cae, la empresa lo localiza mediante GPS. Así todo se reutiliza y se reduce el desecho.Existen diferentes paquetes en este servicio que dependen de la altura escogida o de si te interesa un video del recorrido. Los costos van de los 795 a los mil 895 euros.