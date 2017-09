Cómo distribuir las comidas durante el día

(Tomada de la Red)

El estudio demuestra que el tiempo en el que haces tus comidas es la clave para vencer a la obesidad.La comida que comemos tiene un gran impacto en nuestro cuerpo y nuestra salud en general.Pero los expertos advierten que muchos de nosotros no pensamos en el tiempo en que consumimos nuestras comidas.Mientras que algunos de nosotros podemos comer muy saludablemente, la investigación muestra que enfrentamos la ruina de todo ese progreso si comemos demasiado cerca de la hora de acostarse, si pasa mucho tiempo entre comidas.Todo se reduce al metabolismo, dando al cuerpo suficiente tiempo para digerir.Nuestro metabolismo se ve afectado por nuestro ritmo. Para algunos, nuestro reloj corporal estándar. Pero para otros trabajan turnos nocturnos, indica Daily Mail.Ahora, los investigadores del Brigham and Women's Hospital han llevado a cabo el primer estudio que muestra cómo los horarios de las comidas afectan el aumento de peso, dependiendo del momento en que se levante y duerma.Los investigadores encontraron que las personas con altos porcentajes de grasa corporal consumían la mayor parte de sus calorías poco antes de ir a dormir cuando los niveles de melatonina eran altos.Los individuos con porcentajes más bajos de grasa corporal tendían a ir a la cama unas horas después de su última comida.Los investigadores reconocieron varias limitaciones que deben ser consideradas para trabajos futuros, incluyendo el hecho de que la población de individuos en edad universitaria puede no ser representativa de toda la población en términos de elección de alimentos y ritmo circadiano o reloj corporal.