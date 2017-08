Tipos de hombre con los que no debes ligar jamás

(Agencias)

Hagamos una promesa, promete que nunca intentarás caer en la desesperación de salir con los siguientes hombres, por los siguientes motivos:.



-Porque son un pesadilla: El mejor amigo de tu ex, tu ex, tu primer ex, de hecho, cualquiera de tus ex.



-Un hombre con un arete de diamante o una arracadita de oro: es de ley que tiene algún problema.



-Los ex de tus amigas.



-Porque son de tu sangre: Tu primo, tu primo segundo o tu primo tercero.



-Porque no existe en realidad: Joey de "Friends" u Obi Wan Kenobi.



-Porque no se lo vas a poder contar a nadie de la vergüenza.



-Porque solamente son cool en sus papeles: Johnny Depp y Gael García.



-Porque te vas a enamorar de él: Tu vecino.



-Porque no te va a soltar nunca: Un bohemio que toca el ukelele.



-Porque te lleva 35 años: Tu profe de la facultad.



-El papá de tu mejor amiga.



-Con el panadero de tu pueblo: (lo haces para que te regale bolillos).



-Porque vas a necesitar terapia: el hermano pequeño de tu ex.



-Porque es lo que menos te conviene ahora: Tu mejor amigo.



-Porque no vas a poder dormir: Un DJ.



-Porque están muy locos: Los actores.



-Porque son muy egocéntricos: Los músicos y los modelos.



-Porque no puedes: Ryan Gosling, El Chicharito o James Franco.