Perra perdida por nueve meses regresa a casa

BOISE, Idaho, EU. (AP)

Una perra de la ciudad de Boise regresó a casa luego de estar perdida nueve meses en el brutal invierno de las montañas de Idaho.



La retriever de nombre Mo se alejó de sus dueños durante un viaje de caza en septiembre del año pasado.



Darwin y Cindy Cameron se quedaron cerca del pequeño pueblo de Horseshoe Bend a 48 kilómetros al norte de Boise por tres meses buscándola. Pero las fuertes nevadas y las condiciones adversas hicieron que eventualmente la búsqueda fuera imposible.



La rescatista de perros, Cheri Glanker, encontró a una retriever hambrienta que se había desmayado en un rancho cercano el mes pasado, según información del periódico Idaho Statesman.



Por su apariencia, Glanker supo que el animal había estado viviendo solo en la naturaleza. Publicó algunas fotografías en Facebook y la voz se corrió hasta llegar a los oídos de los dueños.



Los Cameron al comienzo dudaron de ir a ver si era su perro Mo, debido a que habían recibido varias llamadas con falsas alarmas.



Mo había perdido el sentido del oído y la mitad de su peso mientras estuvo en las montañas, y Glanker advirtió a la pareja que no era como ellos la recordaban.



“Todos esperan que sea como esos videos en los que aparecen veteranos que regresan a casa después de la guerra”, dijo la rescatista. “Y para ser honesta, eso no es normal. La gente no entiende que los perros estuvieron en su modo de supervivencia”.



La pareja pudo reconocer a Mo por algunas respuestas en su comportamiento y características físicas.



Glenker se encariñó con el animal de 14 años y la apodó “La leyenda” en alusión a su supervivencia. “¿Quién salvó a Mo? Mo salvó a Mo”, dijo.