8 Problemas comunes que pueden ser signos de ansiedad

El trastorno de ansiedad puede manifestarse de alguna manera bastante inesperada. Los problemas y síntomas que se enumeran aquí ciertamente no son exclusivos de la ansiedad, pero si te identificas con muchos de ellos mientras lees, podría ser un buen momento para visitar a tu médico.





1. TODO LE AFECTA A TU ESTOMAGO

Si el gas, hinchazón, estreñimiento, cólicos, y / o la diarrea son una parte regular de tu vida, podrías tener el síndrome del intestino irritable (SII), que es extremadamente común en la gente con desórdenes de ansiedad. El estrés y la preocupación pueden exacerbar los síntomas del SII, lo que, a su vez, puede hacer que la vida sea mucho más estresante.





2. NO PUEDES DORMIR



¿Tu cuerpo y mente simplemente no coopera cuando llega la hora de dormir? Probablemente tu mente está pensando en cada pequeña cosa que has hecho en tu vida y generando problemas de ella. Al igual que con el SII, la ansiedad puede empeorar el insomnio, y la privación de sueño resultante puede empeorar la ansiedad.





3. TOMAS “UNA COPITA” ANTES DE DORMIR



Una cosa es tomar una copa de vino por la noche y otra es sentir que necesitas una bebida para enfrentar el estrés de las situaciones sociales. Hay una palabra para esto: automedicación y es muy común entre las personas con ansiedad social. Ten cuidado con éste; mientras que el alcohol puede ayudarte a relajarte durante unas horas, definitivamente puede empeorar las cosas a largo plazo.



4. NECESITAS UN MASAJE



Nuestros cuerpos desarrollaron un sistema de defensa fantástico para mantenernos a salvo de los depredadores. Cuando surge una amenaza, nuestros músculos se tensan, preparándonos para huir. El problema es que en estos días estamos rodeados de estresores menores, y ya no es socialmente aceptable ponerse de pie y huir. Así que aferramos, y aferramos, y nos aferramos. Las personas con trastornos de ansiedad son especialmente propensas a la tensión muscular, al espasmo y el dolor, ya que sus sistemas de defensa están en alerta perpetua.





5. NO TE CONCENTRAS EN EL TRABAJO



Incluso pequeñas tareas se convierten en desafíos cuando no se puede mantener el enfoque. La dificultad para concentrarse es un sello de la ansiedad y la depresión.





6. TE DUELE MUCHO LA CABEZA



La ansiedad, la depresión y el dolor tienen muchos síntomas y uno de ellos es el dolor de cabeza por tensión y las migrañas. Afortunadamente, si se diagnostica correctamente, la medicación para la ansiedad y la depresión puede ayudarte a reducir el dolor.



7. TE FALTA EL AIRE



La falta de aliento es un síntoma de ansiedad clásico, especialmente para las personas con trastornos de pánico. Pero no siempre toma la forma de hiperventilación o sibilancias; muchas personas con informes de ansiedad experimentan disnea, o hambre de aire, en el que sienten que no pueden llenar sus pulmones, no importa cuán profundamente inhalan.





8. TE TOMAS TODO PERSONAL



¿Todavía estás preocupado por la broma que le hiciste a tu compañero de trabajo hace dos días, o esa cosa insensible que tu novio dijo la semana pasada? Esto puede ser producto de la ansiedad, recuerda que todos vemos las cosas diferentes y que nada es tan grave como tú piensas.