En EU no utilizan hervidores eléctricos

(Tomada de la Red)

When you first move out of home, you buy 2 things - toaster and kettle. That'a your breakfast and dinner there. Toast and instant noodles. — Ghost of Feck (@coolguy69666) 8 de marzo de 2017

nothin fucked me up as much as learning Americans don't own kettles. no wonder trump won — Lucy Valentine (@LucyXIV) 8 de marzo de 2017

Un nuevo debate se ha convertido en tendencia en las redes sociales: los australianos acaban de descubrir que los estadounidenses no tienen la costumbre de utilizar hervidores eléctricos y calientan el agua en el microondas."Cuando te mudas por primera vez de casa, compras dos cosas: una tostadora y un hervidor de agua. Ese es tu desayuno y cena: tostadas y fideos instantáneos.¿Cómo hacen entonces los estadounidenses para no morir de hambre? Pregunta seria", comentó uno de los usuarios en Twitter."Nada me fastidió tanto como descubrir que los estadounidenses no tienen hervidores.No es de extrañar que ganara Trump", le hizo eco otro usuario de la red social.El hábito estadounidense de hervir el agua en el microondas también provocó una ola de comentarios en las redes."Acabo de escuchar que los estadounidenses hierven el agua en el microondas. Si eres de EU., tienes la obligación legal de revelarme todas las cosas extrañas que haces, ahora mismo", fue una de las reacciones."Oigan, estadounidenses, ¿cómo hervisteis el agua antes de que aparecieran microondas?", preguntó otro usuario de Twitter.Según el portal de noticias ruso Meduza, la baja popularidad de los hervidores en EU. se debe a que la electricidad en los hogares del país solo alcanza una tensión de 110 voltios, una potencia insuficiente para usar este tipo de electrodomésticos a plena capacidad.En esas condiciones, los estadounidenses deberían invertir el doble de tiempo en calentar el agua en un hervidor eléctrico que en otros países, por lo que su pragmatismo les lleva a usar otras alternativas más rápidas como los microondas.