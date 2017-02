Síntoma en mujeres que podría ser señal ¡de un ataque al corazón

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Primero lo primero: los infartos no sólo le suceden a hombres de tercera edad con sobrepeso.



De acuerdo a la Asociación del Corazón Americana, las mujeres se están confiando, particularmente porque ya son cada vez más mujeres que mueren por un ataque al corazón.



Pero cuando te imaginas a una persona teniendo un infarto, es posible que pienses en alguien tocándose el pecho, o teniendo un dolor fuertísimo en el pecho… una señal obvia de que alguien no se siente muy bien.



Pero los síntomas de un infarto en mujeres pueden ser más sutiles que en los hombres.



Sí, podrías sentir una presión o un dolor en el centro del pecho, pero sorprendentemente, las mujeres podrían experimentar un dolor en la mandíbula a la hora de un infarto.



Otros síntomas específicos en mujeres incluyen: dolor superior de espalda, dolor en el brazo, fatiga intensa o una sensación de “no estar al 100”.



Si el corazón no está dando una buena señal, el dolor podría irradiar en la mandíbula, cuello o espalda. Sin embargo, este dolor o incomodidad en la mandíbula es característico de mujeres… más no de hombres.



¿Entonces por qué las mujeres no están recibiendo el tratamiento que necesitan? Porque las mujeres se esperan entre 54 horas para visitar el doctor, mientras que los hombres sólo esperan 16.



Y es que las mujeres no conocen el riesgo que corren con respecto a los infartos. También viven un estilo de vida más ocupado, así que siempre postergan sus citas médicas.



Entre más esperes a tener un tratamiento, peor será el estado de tu corazón. Las mujeres tienden a desarrollar un shock cardiogénico, eso quiere decir que tu corazón de repente dejará de bombear suficiente sangre. Y si te esperas mucho a ir al doctor, incluso los tratamientos agresivos podrían ya no ser una opción.



Cualquiera está en riesgo y generalmente las mujeres jóvenes que sufren infartos terminan en un peor estado que los hombres jóvenes.



Sin embargo, aquellos con Diabetes Tipo 2 tienen un mayor riesgo. Así como las mujeres afroamericanas y latinas.



En cuanto a tratamientos, tu doctor primero debe realizar un electrocardiograma para conocer el daño, luego podría darte unas aspirinas, las cuales adelgazarán la sangre y prevendrán coágulos.



De ahí habrá que buscar bloqueos y determinar la situación.