5 Cosas que nos pasa cuando ¡nos encontramos con un ex!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Taquicardia, sentimientos encontrados y hasta deseos de desaparecer son algunas de las cosas que queremos hacer cuando nos encontramos a alguna de nuestras ex parejas por casualidad.



Pero tranquila, esto nos ha pasado a todas así que aquí te dejamos algunas experiencias que seguro te harán sentir mejor si ya te sucedió o por si un día te pasa.



1.- Entras en pánico



Es normal si tiene mucho tiempo que no lo ves, pues no sabes como va a reaccionar y si te saludará como viejos amigos, sobre todo si va con su nueva pareja.



Trata de que no note tu nerviosismo y sino te sientes preparada emprende tranquilamente la graciosa huida.



2.- En caso de que te lo encuentres en tú peor día, cuando estás casi, casi en pijama y sin maquillar, solo sonríe y sigue de largo, será lo más decoroso que puedas realizar.



3.- Caso contrario



En caso de encontrarlo en su peor día y crees que se pueda producir una situación incómoda, sólo sonríe, estamos seguras que él entenderá.



4.- Tristeza



En caso de que volverlo a ver te ponga triste es mejor que te retires, quizá aún no estás lista para platicar de nueva cuenta con él.



5.- Sentimientos encontrados



Al finalizar una relación se siente una mezcla de tristeza y alivio, especialmente si sabes que la decisión es la correcta.



Quieres que le vaya bien, pero eso no significa que no te moleste comprobar que está mejor sin ti.