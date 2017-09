Los años con los terremotos más letales de la historia

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En 2004, el terremoto de 9.3 del 26 de diciembre en Sumatra, que precedió al tsunami, fue el más destructivo de la historia dejó 229,012 muertes de las 298,101 que tiene registradas el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).



Le sigue el año 2010, con un total de 226,050 muertes. Los sismos más letales de ese año fueron el de Chile, de 8.8 grados en escala de Richter y el de Haití, de 7.3 grados, este último tuvo más de 225 mil decesos.



El año 2008 registró 88,708 muertes y al menos dos decenas de sismos de entre 7 y 7.9 grados Richter. El más fuerte y mortífero fue el terremoto de China, de 8.2 grados, que provocó 87,587 muertes.



Según los registros de la agencia estadounidense, le sigue el año 2005 con 87,992 muertes. Ese año el movimiento más fuerte no tuvo decesos, ya que ocurrió en una zona apartada de Rusia. Fue de 8.3 grados, sin embargo, el terremoto de Indonesia de apenas 6.3 grados fue el más letal.



Le sigue el 2003, que sumó 33,819 víctimas fatales por sismos. El más letal ocurrió en Irán, con 6.7 grados Richter y 31,600. El más fuerte sacudió Hokkaido, en Japón, y fue de 8.5 grados. Sin embargo, la organización de los japoneses permitió que no hubiera decesos.



En 2011, un terremoto de 9.1 grados sacudió Japón, le siguió un tsunami y finalmente, la tragedia nuclear de Fukushima. Ese año, Japón reportó 15,893 de los 21,942 fallecidos en ese año.



En 2015 hubo 9624 muertes. De esas, 8700 ocurrieron en el terremoto de 7.8 grados que sacudió Nepal en abril.



Le siguen 2009 que en total reportó 1790 muertes por sismos. Destacan los terremotos de 7.6 grados en Sumatra, que dejó 1117 decesos; el de 7.8 de Vanuatu, que dejó 452 muertos y el de L'Aquila, en Italia, que con sus 6.3 grados dejó 309 muertos en una zona que no suele tener movimientos telúricos.



El año pasado, sólo el terremoto de 7.8 grados Richter que impactó Ecuador dejó 673 muertes.