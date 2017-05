Muere la Rana Pepe, famosa en memes de Internet

(AP)

El caricaturista que creó a la Rana Pepe ha matado el personaje en reproche al uso que le han dado integrantes de la extrema derecha, quienes transformaron a un meme benévolo en un símbolo del racismo y antisemitismo.



Una caricatura de Pepe publicada el sábado en tiendas de historietas muestra al personaje creado por Matt Furie en un ataúd abierto. Furie no contestó inmediatamente a un mensaje que se le envió en busca de comentarios.



El año pasado en un ensayo publicado en la revista Time, Furie describió a Pepe como una "rana chévere" que debutó en el 2006 en una historieta llamada "Boy's Club" y se convirtió en una figura popular entre usuarios en línea que gustan hacer alteraciones.



Pero acosadores online se apoderaron del personaje y comenzaron a inundar las redes sociales usando a Pepe en memes de odio más de un año antes de la elección presidencial del 2016. Pepe se convirtió en el símbolo irónico del movimiento de ultraderecha "alt-right" y su marca no bien definida de nacionalismo blanco, neo-nazismo y antiinmigración.



Los memes de Pepe que promovían la campaña presidencial de Donald Trump aparecieron en tantas partes que el mismo Trump tuiteó una imagen que combina su rostro con el de la rana en octubre del 2015.



La Liga Antidifamación de Estados Unidos calificó a Pepe como símbolo de odio en septiembre del 2016 y promovió los esfuerzos de Furie para retomar el personaje, a través de una campaña en las redes sociales con el hashtag "#SavePepe" (salvar a Pepe).



"Eso es un gran desafío", dijo Oren Segal, director del Centro sobre Extremismo de la ADL. "Simplemente no funcionó".



Segal dijo que duda de que la muerte del personaje socave el emblemático estatus del que goza con el movimiento de extrema derecha "alt-right".



Richard Spencer, nacionalista blanco que popularizó el término "alt-right", dijo que podría tener el efecto contrario.



"El artista deja de estar en control de su obra una vez que ésta se vuelve parte de la cultura como ahora ha pasado", dijo Spencer.