Síntomas comunes que podrían indicar que estás embarazada

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Aunque el mayor síntoma de estar embarazada es cuando se ausenta el periodo, también existen otros que son tan importantes como este.



1. Náusea



Es probable que comiences a experimentar aversión a ciertos olores u alimentos, incluso presentando náusea durante la mañana. Este síntoma se ha asociado al rápido aumento de una hormona relacionada con el embarazo (Hormona Gonadotropina Coriónica Humana) en el torrente sanguíneo, lo que causa este síntoma sobre todo al inicio del embarazo.



2. Cambios de humor



Es normal tener cambios de humor durante el embarazo. Eso se debe a los cambios hormonales por los que pasa tu cuerpo en esta fase de la vida y a su relación con las sustancias con las que se comunican las neuronas (neurotransmisores).



Como en muchas otras situaciones, su efecto es dependiente de cada persona, por lo que no hay una regla sobre cuál será la respuesta en cada mujer embarazadas en particular.



3. Distensión abdominal



Los cambios hormonales que ocurren al principio del embarazo pueden ocasionar cierto nivel de distensión abdominal, tanto por más flujo sanguíneo en los órganos genitales femeninos, como por retención de líquidos, produciendo un síntoma similar a lo que se llega a presentar como parte del Síndrome Premenstrual.



Por este motivo, la ropa te puede apretar en la cintura desde muy temprano en el embarazo, aun cuando el tamaño del útero aún no sea la causa de ello.



4. Ganas de orinar frecuentemente



Al igual que lo antes descrito, el rápido incremento en la hormona del embarazo (Hormona Gonadotropina Coriónica Humana) al inicio del embarazo también ocasiona un aumento en la cantidad de sangre que es filtrada por los riñones.



Esto se traduce en un mayor volumen de orina producida diariamente y por lo mismo ganas de orinar frecuentemente.



5. Cansancio



De igual manera, el aumento relacionado de otra hormona con el embarazo (la Progesterona) también se traduce en un incremento en la fatiga. Existen otras causas como un menor nivel en la glucosa sanguínea o menor presión arterial que también pueden contribuir en la sensación de fatiga presente en las primeras etapas del embarazo.



6. Cambios en los senos



Los cambios en los niveles hormonales ocasionan tanto un aumento del flujo sanguíneo como cambios propios en los tejidos que forman los senos. Puede empezar 4-6 semanas después de iniciado el embarazo, durando a lo largo del primer trimestre.



Ello se traduce en mayor sensibilidad en el área, que a menudo puede ser descrita como una versión más intensa del síntoma presente en el Síndrome Premenstrual de dolor en tus pechos o en tus pezones.



7. Retraso de la menstruación



Si tu ciclo menstrual suele ser bastante regular y de repente se retrasa tu periodo, probablemente te harás una prueba del embarazo, mucho antes de que empieces a tener cualquiera de los síntomas anteriores.



Sin embargo, cuando los ciclos menstruales son irregulares o no hay un buen control de las fechas de inicio y la duración de los ciclos, es más común que los signos y síntomas antes descritos sean las primeras señales de un embarazo, aun antes de considerar que hay un retraso o ausencia de la menstruación.



Ante cualquier duda, recuerda acudir con tu ginecólogo, quien podrá ayudar en realizarte una prueba de embarazo.