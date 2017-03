¿Qué pasaría si no existiera el tiempo?

(Tomada de la Red)

Claro que antes de plantearnos esta pregunta debemos estar seguros de que el tiempo realmente existe. Porque haya diversos científicos que niegan la mayor y defiende que realmente vivimos en un mundo sin tiempo, que es una ilusión. Uno de ellos, el físico inglés Julian Barbour, lleva más de 30 años defendiendo esto mismo.





Todo esto viene porque a nivel cuántico, en la escala de los átomos y las partículas elementales, el tiempo carece de significado. Por eso hay científicos como Barbour que propugnan que el tiempo no es un aspecto fundamental del mundo.

Según este físico el universo no es otra cosa que una gran colección de momentos y cada uno de ellos una colección de cosas. A la colección de todos estos momentos lo llama el montón. No tiene sentido querer ordenar temporalmente esos diferentes momentos. Simplemente están y punto. Nada cambia en el tiempo porque no hay tiempo, que es una ilusión creada por nuestro cerebro.



En esencia el razonamiento de quienes abogan por un mundo donde el tiempo es una ilusión, es el siguiente. Imaginen que quieren ver la película Lo que el viento se llevó en un reproductor de DVD que aleatoriamente salta hacia adelante y hacia atrás: está viendo la secuencia donde Scarlett jura que jamás volverá a pasar hambre, a continuación aparece cuando conoce a Rhett Butler. Para usted nada tiene sentido pero los protagonistas no ven en ello ningún problema. En cada secuencia ellos hacen lo que tienen que hacer y siempre lo hacen. Si pudiera parar la película y preguntarles acerca de lo que piensan en ese momento, ellos le responderían exactamente lo mismo que si usted estuviera viendo la película en un DVD sin esa tara.



En cada secuencia ellos tienen siempre los recuerdos que les corresponde a esa secuencia. Del mismo modo, cada momento en el espacio-tiempo es como cada una de las secuencias de la película y lo que es usted en cada momento, que es el ahora, es producto de su experiencia en ese momento. Su vida, que en esencia es su memoria y sus recuerdos, es un conjunto de diapositivas que provocan la sensación de paso del tiempo que todos tenemos. Es más, esta sensación no requiere de la existencia de diapositivas previas, de momentos previos: todo está contenido en esa diapositiva particular del universo.