El fabricante danés Lego reporta ingresos históricos

COPENHAGUE, Dinamarca.(AP)

El fabricante danés de juguetes Lego dice que sus famosos bloques de colores tuvieron gran demanda el año pasado en la mayoría de las regiones del mundo, resultando en un crecimiento de 6% de los ingresos, a 37.990 millones de coronas (5.400 millones de dólares), la cifra más alta en los 85 años de la compañía.



Sus ganancias netas subieron a 9.400 millones de coronas (1.300 millones de dólares) en el 2015.



El director general Bali Padda dijo el jueves que estaba satisfecho con el desempeño de Lego, y añadió que el crecimiento de las ventas en los últimos seis meses del 2016 "estuvo a niveles más sostenibles que en años previos".



El fabricante de juguetes estuvo "alentado" por las ventas en Europa y vio "gran potencial" en China, pero las ventas no tuvieron cambios en Estados Unidos.



"Continuaremos colaborando estrechamente con nuestros socios minoristas para identificar nuevas oportunidades para innovar, estimular el crecimiento y atraer a los niños en ese importante mercado", dijo Padda.



Padda asumió las riendas de Lego el 1 de enero en remplazo de Joergen Vig Knudstorp, CEO en los últimos 12 años. El danés, que en el 2004 se volvió el primer jefe del grupo que no era miembro de la familia, ha sido elogiado por regresar la empresa a la rentabilidad.



"La innovación es clave para nuestro éxito y cada año alrededor de 60% de nuestro portafolio son nuevos productos", dijo Padda.



El grupo tiene más de 19.000 empleados en todo el mundo.