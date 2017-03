Afirmaciones diarias para tener una buena salud

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Mantener un cuerpo, mente y alma sana no es lo más fácil del mundo, pero es lo que necesitas para tener una buena salud y llevar un buen estilo de vida.



Sabes muy bien lo que necesitas hacer diariamente para estar sana, pero no está de más darte un empujoncito de vez en cuando para revivir esa voluntad por comer bien, hacer ejercicio y limpiar el alma.



• “Eres muy especial como para tratarte pobremente”



Si supieras la máquina perfecta que es tu cuerpo, estoy segura que no lo tratarías tan mal como lo tratas. Serías más amable con él, lo alimentarías mejor y lo tendrías en mejor estima.



• “Soy fuerte porque conozco mis debilidades



Soy hermosa porque estoy al tanto de mis defectos. Soy valiente porque aprendí a reconocer la ilusión de lo real. Soy sabia porque aprendo de mis errores. Soy amorosa porque he sentido el odio y puedo reír, porque he conocido la tristeza.”



• “Puedo y lo haré”



Porque nada es imposible en este mundo y mientras tengas vida, puedes hacer lo que sea.



• “Si estás buscando a esa persona que pueda cambiar tu vida. Mira en el espejo”. Es fácil buscar ayuda y culpar a los demás por nuestra falta de acción. Pero tan sólo necesitas ver en el espejo para reconocer la solución a todos tus problemas.



• “Esto es para nosotras



Por ordenar una ensalada cuando lo que quieres es una hamburguesa. Por hacer el ridículo en tu clase de cardio. Por beber más agua de lo humanamente posible. Por correr 5 minutos más.



Por decirle adiós a tu antigua tú. Por enamorarte de quien quieres convertirte. Por verte en el espejo y no ver ningún cambio, ponerte tus tenis y salir a correr de todas formas.



Por verte en el espejo y ver un gran cambio. Por la lechuga, bra deportivo, músculos agotados, calcetines olorosos, la alarma rota y tu perseverancia. Por las caídas y las levantadas.



Esto para ti, que te despiertas todos los días y lo repites una y otra vez.



• “Tu mejor peso es cualquier peso que quieras alcanzar cuando estés viviendo una vida saludable que en realidad estás disfrutando”



• “Tus arrepentimientos no son lo que hiciste, sino lo que no hiciste. Así que toma cada oportunidad.” ¿Para qué vivir si no vas a tomar riesgos?



• “Ocúpate en tu propio pasto lo suficiente como para no notar el pasto verde del de los demás” Concéntrate en lo tuyo, mas no en lo de los demás.