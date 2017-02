¿Cuáles son las razas de perro de moda?

(Tomada de la Red)

Depende del país y la época, pero hay razas de perro que están presentes en la mayoría de las listas que se elaboran en el mundo.Hoy, el primer puesto probablemente lo ocupe el labrador retriever, una variedad originaria de Terranova que tiende a la obesidad y se caracteriza por su buen carácter y sociabilidad.Algo en lo que a veces fallan los cockers spaniel, que han perdido presencia en España (y eso que solo en nuestro país hay 5,4 millones de perros con dueño) pero siguen siendo muy requeridos en la mayor parte del planeta.Otro clásico es el pastor alemán, raza creada en 1899. Unas décadas antes, en 1850, se desarrolló en Escocia el golden retriever, de silueta similar al labrador pero con el pelo más largo. Inteligente y amigable, no deja de ampliar su popularidad en todo el mundo, disputando los favores humanos a los yorkshire terrier, raza resultante de tres tipos de perros que llevaron emigrantes escoceses a las fábricas inglesas del tiempo de la Revolución Industrial.El bóxer es otro can muy apreciado. Creado también en el siglo XIX, fue empleado como perro de guerra durante los dos grandes conflictos mundiales del siglo XX.Los perros de las celebridadesPero para conocer las tendencias caninas de moda, lo mejor es fijarse en las celebrities paseando con sus mascotas.Por ejemplo, Paris Hilton Britney Spears tienen un chihuahua. Jim Carrey y Anne Hathaway no salen de casa sin su labrador.Jennifer López es de pit bull terrier; Charlize Theron, de cocker spaniel; y Rihanna, de bichón maltés. Will Smith posee cuatro rottweilers, Enrique Iglesias un pastor alemán, e Iker Casillas y Sara Carbonero, un golden retriever.