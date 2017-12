El cambio climático está desapareciendo de muchos sitios web en Estados Unidos

(Tomada de la Red)

Sitios gubernamentales y de investigación han retirado secciones relacionadas con el cambio climático desde que inició la presidencia de Donald Trump.The Environmental Protection Agency (EPA), una agencia de gobierno que se encarga de proteger la salud humana y proteger el medio ambiente, ha dejado fuera un sitio que estaba destinado a enseñar a los niños sobre el cambio climático, indica Muy Interesante La sección “A Student´s Guide to Global Climate Change” no está disponible y al buscarla redirecciona a una página que dice: “Esta página está siendo actualizada. Actualmente estamos actualizando nuestro sitio web para reflejar las prioridades de la EPA bajo el liderazgo del presidente Trump y el administrador Pruitt.El grupo Environmental Data and Governance Initiative ha estado revisando los cambios que se han dado en páginas públicas de ciencia y ambiente desde que inició el gobierno de Trump.Toly Rinberg, miembro de este comité, dice que alterar información de agencias federales es una tarea que debe tomarse con responsabilidad y transparencia, aclarando al público los motivos y efectos que estos cambios tendrán.Por su parte, la página City of Chicago ha mostrado resistencia. Desean reconocer el esfuerzo de los investigadores y buscan seguir en la lucha contra el cambio climático, así que en su sitio publicaron formación para mantener a sus ciudadanos informados.La autocensuraAdemás, según un estudio del National Public Radio (NPR) muchos científicos e investigadores han comenzado a autocensurarse, utilizando términos alternos y evitando usar “cambio climático”. El cambio en el lenguaje parece ser una consecuencia de las múltiples declaraciones de Trump en contra de las investigaciones en torno a esta problemática y de la creencia del presidente de que el cambio climático no existe.Sin embargo, a pesar de las modificaciones, miembros de todo el mundo se han manifestado en contra de las regulaciones del gobierno de Estados Unidos.