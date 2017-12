Mitos sobre el sueño que deberías desterrar

(Tomada de la Red)

La hora de dormir es uno de los momentos más placenteros e importantes en la vida de cualquiera, tan es así que ocupa al menos la tercera parte de nuestra vida. Pese a esto, aún muchos de nosotros seguimos teniendo ideas equivocadas respecto a este gratificante y reparador acto.Y si bien al momento de conciliar el sueño hay quienes tienen cierta ventaja sobre otros, la verdad es que al final nadie puede resistirse a su poder hipnótico.Aunque también es cierto que, en estos tiempos, debido al recargado estilo de vida que llevamos, llenos de responsabilidades y compromisos, la mayoría de notros no duerme lo suficiente. Sin embargo, todos parecen tener una opinión sobre las mejores formas para quedarse dormido.Por eso, si es que pensamos seguir el consejo de algún bien intencionado que quiera compartirnos sus ‘secretos’ eficaces para conciliar el sueño, antes deberías echar un vistazo a estos cinco mitos en los cuales podrías estar cayendo. La explicación arriba, en la galería de fotos.1.-Todos debemos dormir ocho horas. Aunque algunos de nosotros necesitaremos ocho horas de sueño, para otros será suficiente solo siete, nueve incluso cuatro horas –sí aunque no lo creas. En realidad depende de varios factores como la genética, la edad y el nivel de actividad.2.- Las horas de sueño se recuperan. Tenemos un compromiso, una fiesta o simplemente pensamos quedarnos hasta muy tarde viendo Netflix. Pues si creemos que como ya es fin de semana podremos recuperar el sueño levantándonos al medio día, estamos muy equivocado. Al hacerlo causaremos estragos en nuestro reloj biológico. Al final, lo más probable es que el lunes cuando debamos volver a las labores semanales nuestro cuerpo la pase muy mal. ¿La mejor forma de prevenirlo? Intentar descansar siempre en un horario regular.3-El no dormir no afecta a tu salud. Si bien es probable que no sintamos las consecuencias después de una noche en vela, la privación del sueño puede contribuir a algunas condiciones de salud, incluso puede ser bastante grave cuando se vuelve algo crónico. La falta de sueño está relacionada con un mayor riesgo de enfermedades como la diabetes, la obesidad, las enfermedades coronarias y los accidentes cerebrovasculares. Pero incluso a corto plazo, podrían notarse algunos síntomas como mala visión, cambios de humor y dolores de cabeza.4.- Las siestas no son buenas. Investigaciones han demostrado que en periodos cortos de 10 a 20 minutos, dormir ayuda a las personas a sentirse más alerta durante el día.Además, las siestas se han relacionado con una mejor memoria, rendimiento mental e incluso un sistema inmunológico potenciado. El problema es quedarnos de largo y luego no poder dormir en la noche, indica Informe21 5.- Los ancianos necesitan menos horas de sueño. Falso. Las personas mayores suelen despertarse más durante la noche, lo que significa que tienden estar menos descansados que si se hubieran dormido de corrido, por ende podrían necesitar descansar más.