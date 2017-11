¡Esta danza te hipnotizará! 16 bailarinas rusas parecen "flotar"

(Tomada de la Red)

Este baile es tan fascinante que no puedes dejar de verlo. Se trata de una danza tradicional llamada Beriozka, y cuando se hace bien, parece que las bailarinas están flotando en el aire.Todas las bailarinas son jóvenes con las mismas características físicas: rubias, una altura promedio de 1,80m y con un excelente aspecto físico.Van vestidas con el mismo atuendo, notable porque la falda llega hasta el suelo, cubriendo sus pies.Este tipo de baile no llamaría la atención si no fuera porque simplemente no bailan ni caminan, sino que se deslizan como si estuvieran levitando por encima del suelo.Esta técnica llamó la atención de mucha gente, y no es para menos, ya que en el vídeo se puede ver la perfección de los movimientos, provocando exclamaciones de asombro entre todos los presentes.Fuente: ROLLOID.NET