Este gatito volvió a casa con un corte de pelo muy diferente

(Tomada de la Red)

Al igual que muchos dueños de gatos, la dueña de Jin Jin, Xie Qian Qian, suele optar por cortarle el pelo de vez en cuando para evitar que suelte tanto pelo por la casa.Hace unos meses, Jin Jin tenía cita con el peluquero, pero Qian estaba demasiado ocupada para llevarlo ella misma. Por lo tanto, le confió a un amigo su gato para que lo llevara, pero al parecer hubo un problema de comunicación sobre qué tipo de corte de pelo se le iba a realizar.En lugar del corte de pelo de siempre, Jin Jin recibió un corte un tanto inusual. Parecía un tímido animal con una máscara de gato.Cuando Qian fue a recogerlo, se sorprendió por la nueva apariencia de Jin Jin.“Me sorprendió que el peluquero lo afeitara así. No puedo culparme por ello“, dijo Qian. Sin embargo, admitió que no pudo evitar reírse cuando lo vio.Qian comento que ha su marido no le sentó muy bien el nuevo corte de pelo del gato cuando volvió a casa.Sí, es un corte de pelo horrible, pero a Jin Jin no pareció importarle demasiado.Afortunadamente, como con la mayoría de errores cometidos con el pelo, todo lo que se necesita para arreglarlo de nuevo es tiempo y paciencia.De hecho, a día de hoy Jin Jin ya ha recuperado su apariencia normal. En lugar de parecer una criatura disfrazada de gato.