Una enfermera le canta a una mujer con cáncer

(Tomada de la Red)

Una paciente en fase terminal de cáncer de hígado recibía el alta para ser trasladada a una residencia de ancianos donde moriría ya que la enfermedad que padecía desde hace más de un año había llegado a su fin.El último deseo de la mujer, de 63 años, era escuchar a su enfermera cantarle “Dancing in the sky” por lo cual la trabajadora del centro hospitalario no dudó en coger la mano de la paciente y empezar a cantar.La enfermera no puede evitar llorar en algún momento mientras la mujer la miraba. Con información de LAVERDAD.ES