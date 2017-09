Graba el momento en que Irma lanza una ola gigante sobre su casa

(Tomada de la Red)

La imagen es a la vez terrorífica y subyugante: desde el interior de su casa, un anónimo habitante de la isla de Anguila grabó el preciso momento en que una descomunal ola, provocada por el huracán Irma, penetra en la vivienda y parece sumirlo todo bajo turbulentas aguas.En su avance hacia el sur de Florida, adonde se tiene previsto que llegue este fin de semana, el fenómeno natural pasó por Anguila, territorio de ultramar británico, donde produjo una "enorme devastación", según el fiscal general de ese país, John McKendrick, reseña The New York Times.En el clip, que dura menos de 30 segundos, una persona ubicada en la parte baja de su casa registra el instante en que la ola, entre penumbras, embiste por un portón y las ventanas, arrastra todo a su paso y sigue hasta el fondo de la vivienda, reseña 'Rawstory'.Según cifras oficiales, una persona murió y más de 90% de la infraestructura de este territorio insular británico resultó destruida.El video fue proporcionado por un residente del pequeño territorio, de 91 km2, al ex procurador general de Anguila, Rupert Jones, según escribió el usuario que lo publicó.