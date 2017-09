El look perfecto según tu horóscopo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Existen diferentes tipos de looks, pero ¿cómo podemos saber cuál nos va a nosotros? Tiene que ver con tu personalidad, totalmente, y ésta también se define por nuestro signo zodiacal.



Te decimos qué prendas no pueden faltar en tu clóset según tu signo zodiacal.



La astrología también puede aumentar tus posibilidades de éxito en la moda a través de los movimientos planetarios. Cuando Venus, el planeta del amor y la belleza, hace tránsitos positivos con el Sol, la Luna, o el Ascendente, tienes una gran oportunidad de hacer buenas elecciones de moda. ¿Lo sabías?



Aries



Se caracteriza por ser una persona rebelde e independiente, les gusta sentirse libre y disfrutar de looks muy cómodos. Los colores vibrantes como el naranja o rojo van de la mano contigo.



El uso de chaquetas y trajes con pantalón, junto con unos accesorios en la cabeza te irán súper bien, o también puedes apostar por una falda larga con un crop top.



Tauro



Tu forma de ser clásica, romántica y minimalista necesita un look casual pero original. Los colores neutros y oscuros te quedan bien, por ejemplo: café, azul, beige o negro.



Opta por estampados florales y prendas con vuelos; en tu clóset no puede faltar un little black dress. No te olvides añadir collares que hagan lucir tu cuello. El toque siempre está en los detalles y tú lo sabes muy bien.



Géminis



Eres una persona versátil al vestir. No importa a donde vayas, siempre tendrás el atuendo perfecto para combinar, incluso un look deportivo. Los estampados y texturas van con la sensualidad que llevas. Te encanta lo diferente y lo que está en tendencia. Unos jeans con una blusa con bordados y tenis te quedarían súper padre.



Cáncer



La tranquilidad y sentimentalismo te rodean, por lo tanto prefieres estilos románticos y vintage. Los colores que te quedan son suaves con estampados delicados, aprovecha blusas delgadas o con encaje, vestidos coloridos para lucir tu cuerpo con elegancia o con un escote coqueto.



Leo



Te consideras una persona con mucha confianza, sueles elegir estilos que te hagan destacar entre la multitud. Los colores que te quedan son el dorado y rojo, puedes usar chaquetas o piezas retro, incluso las lentejuelas van contigo.



Virgo



Sueles ser perfeccionista, cambias de atuendo hasta lograr encontrar algo que te haga lucir perfecta y única. El estilo que te gusta es casual y urbano. Los colores que puedes usar son el verde, rosa, marrón u ocre. Puede ser un pantalón pesquero con unas zapatillas y accesorios que combinen.



Libra



Suelen ser personas equilibradas, buscan un look que les de armonía en el interior y exterior. Puedes combinar estilos clásicos con algo moderno. Los tops y faldas son recomendables para ti, los vestidos con encaje y accesorios simples, te harán lucir increíble. Usa colores como blanco, azul, rosa o amarillo.



Escorpión



Tu personalidad es fuerte, te gusta aventurarte con nuevos estilos. Un look rockero va perfecto contigo. El color negro es uno de tus mejores aliados, puedes combinarlo con encajes, pantalones de cuero y unos zapatos lujosos.



Sagitario



Eres una persona muy activa, te encanta estar en constante movimiento, es por eso que prefieres prendas con las que te sientas cómoda y con libertad.



Los estilos sencillos como los jeans ajustados, una camiseta con botas de tacón, incluso un vestido con tenis van contigo. Usa colores como azul, morado o verde oscuro.



Capricornio



La madurez hace que tengas estilos propios. Los colores oscuros te hacen ver más elegante. El uso de accesorios nunca pueden faltar.



Conecta tu lado más sensual a través de la ropa, usa estampados y texturas, usa faldas entalladas, pantalones a rayas o de mezclilla.



Acuario



Eres una persona bohemia, cuando descubres que algo te queda bien ya no lo quieres dejar ir. Te gusta destacar por eso los colores extravagantes van contigo. Puedes usar unos pantalones retro y unas zapatillas modelo 50, con una blusa del mismo estilo.



Piscis



Eres una persona que cambia mucho su estado de ánimo y por ello cambias de estilo. Debes tener tu armario actualizado, porque cambias y cambias, no eres de un sólo estilo. Los vestidos y short están a tu favor, pueden ser en color marrón, verde, vino, incluso usar terciopelo será un hit.



Ahora que comiences a poner tu estilo en manos del horóscopo, podrás tener mayor suerte en el dinero, salud y amor.