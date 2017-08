Extraño incidente con piojos de mar

(Tomada de la Red)

Sam Kanizay's dad thinks these bugs bit his son. He caught them with a piece of meat at Brighton after teen was attacked @7NewsMelbourne pic.twitter.com/b7hah3YCYV — Jodi Lee (@jodilee_7) 7 de agosto de 2017

Pareciera ser de lo que están hechas las pesadillas – vas a nadar a la playa y sales lleno de mordidas en los tobillos que no dejan de sangrar.Esto es lo que sucedió al joven de 16 años Sam Kanizay el sábado pasado tras nadar en una playa de Melbourne, Australia.Al salir del agua, “describió tener arena en las piernas, así que regreso,” explico su padre Jarron Kanizay a AAP. “Cuando volvió por sus zapatos lo que encontró en su piernas era sangre… Comieron a través de la piel de Sam y lo hicieron mucho.”Los expertos piensan que no se dio cuenta de las mordidas antes debido a que el agua en la Playa Dendy estaba muy fría – cerca de los 3º Celsius, indica Muy Interesante Atención: imágenes gráficas a continuaciónLa piernas de Sam no dejaban de sangrar, entonces lo llevaron al hospital, en donde ni los doctores ni las enfermeras pudieron confirmar que había sucedido.Entonces, ¿de que se trata, que clase de criaturas le hicieron esto? Bueno, las malas noticias son que no se sabe con certeza. Aunque todas las teorías apuntas a los piojos de mar (lisianásidos).Pero es importante aclarar que no se tiene certeza de que se tratará de piojos de mar, o algún otro tipo de criatura marina la que causó las heridas.Aún así probablemente es importante que sepamos, ¿qué tan probable es que te encuentres con una horda de piojos de mar hambrientos?De acuerdo con el biólogo marino Micheal Keough de la Universidad de Melbourne, podría ser una opción, explica al diario The Age:“Son carroñeros que limpian la carne en los peces muertos y se alimentan de tejido vivo,” explico. Miden menos de un centímetro por lo que sus mordidas son diminutas, así que son más consistentes con marcas del tamaño un punta de alfiler.”Posterior al accidente el padre de Sam, Jarrod colocó un trozo de carne junto al mar y estos diminutos insectos parecieron disfrutarlo:La bióloga marina Genefor Walker Smith declaró en una entrevista a ABC que es posible que el accidente haya sido perpetrado por los piojos de mar en lo que ha llamado una mezcla de coincidencias: “Debido de haber caminado sobre un grupo de lisianásidos que se estaban alimentando de algo más. Probablemente golpeo lo que estaban comiendo y esto los provocó.”Pero aclara que usualmente se trata de criaturas inofensivas.