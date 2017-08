Ya existe el helado que no se derrite en Japón

(Tomada de la Red)

Una de las mejores opciones para refrescarnos durante el verano es degustar de un delicioso helado cuando nos encontramos bajo altas temperaturas. Sin embargo, muchas veces tenemos que lidiar con el hecho de que este delicioso postre se derrita.Pero en Japón eso no ocurrirá más, al crear los increíbles helados que no se derriten por hasta 5 minutos bajo el sol, de acuerdo con información de ABC.ES es el hombre del nuevo helado creado por una tienda en Higashi-Chaya, Japón.Este nuevo helado se mantiene fresco únicamente 5 minutos si se tiene bajo el sol, ya que la clave de esto se encuentra en su composición, de acuerdo a una investigación del del Biotherapy Development Research Center Co., comenta Takeshi Toyoda, presidente de la compañía.La clave de este helado es polifenol líquido que se extrae de las fresas, afirma Tomihisa Ota, encargado de la investigación y profesor en la Universidad de Kanazawa.El Polifenol líquido hace que la grasa y agua no se separen de la mezcla base del helado, lo que hace que su forma se mantenga pese a las altas temperaturas.