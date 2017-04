Errores que vuelven tu relación tóxica

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Dicen por ahí que el amor acaba, pero en realidad sólo se transforma.



El amor y la pasión que tuviste los primeros meses con tu pareja pueden ir disminuyendo con el paso del tiempo, lo cual es completamente normal.



Lo que no es normal es que comiencen a tener varios vicios que pueden terminar con su relación romántica para convertirse en una relación tóxica e insana.



Es por ello que te dejamos algunos errores comunes que llegamos a cometer para convertir nuestro amor en un pesadilla.



1.- Chantajear



Este tema es uno de los más importantes porque no importa si eres tú o tu pareja quien quiere salirse con la suya, es la forma en que se lo pides lo que puede hacer que tu relación deje de funcionar.



2.- Tolerar malas actitudes



Las malas palabras o los malos tratos tanto físicos como emocionales son espantosos y debes de alejarte de ellos en cuanto antes para no crear un círculo vicioso.



3.- Desigualdad



En una pareja no se valen los roles de género. Una pareja te apoya y ayuda en todo momento.



4.- Falta de comunicación



El temor de decir lo que piensas por sentir que se va a enojar no debe ser opción en tu vida. El respeto a la comunicación es primordial en una pareja.



5.- La dependencia



Este sentimiento de pedir permiso, de estar controlada puede es muy perjudicial en tu relación.