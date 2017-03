'Baile de la muerte' que realizaron unos pavos

(Tomada de la Red)

These turkeys trying to give this cat its 10th life pic.twitter.com/VBM7t4MZYr — J... (@TheReal_JDavis) 2 de marzo de 2017

Este extraño video, tomado por un habitante de Boston, muestra a más de una docena de pavos salvajes caminando alrededor de un gato muerto en un circulo sorprendentemente bien formado.Y aunque parece un ritual perturbador, en realidad éstas aves están realizando un servicio comunitario, o al menos eso piensan. El espectáculo en realidad se da porque los pavos se sienten nerviosos y precavidos frente a éste cadáver y ésta es la forma más segura que conocen de inspeccionarlo.A pesar de que el comportamiento parece inusual, en realidad nos muestra una parte crucial de la existencia de los pavos salvajes. Por contradictorio que parezca, muchas especies de presa suelen acercarse a sus depredadores, más que alejarse – al menos inicialmente.El video nos hace darnos cuenta que los pavos hembras, a comparación de los macho, no tienen un mecanismo de defensa en contra de depredadores como los gatos, fuera de huir o agruparse.Los pavos macho tienen largas y afiladas espuelas al final de cada pierna para apuñalar a sus depredadores y una impresionante masa para empujarlos – el pavo salvaje macho más grande que se conoce pesa casi 17 kilos.Las hembras no tienen éstas características, así que deben ser ‘una del montón’ como una forma de disminuir sus probabilidades de ser atrapadas.Aquí puedes ver a unas gallinas de guinea haciendo lo mismo con una rata muerta (aunque no tan rítmicamente como los pavos).