Superpoderes que toda mujer tiene

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las mujeres somos mucho más poderosas de lo que incluso nosotras mismas creemos.



Después de todo somos capaces de hacer cosas bastante intensas:

desde dar a luz, hasta lidiar con los cólicos mortales cada 28 días. Y mientras que muchas lloran por vivir como mujeres, la verdad es que no saben todo lo que han estado desaprovechando.



- Caminar en tacones:



Y muchas no sólo caminan en tacones, sino que también han tenido que correr, bailar y hasta hacer ejercicio con ese tipo de calzado. ¿Y nos quejamos? Claro que no, porque además de ser útiles, también nos hacen ver preciosas.



- Dar a luz:



Las mujeres son las únicas capaces de crear vida. Además de llevar otro ser vivo por 9 meses, también tenemos que sobrellevar el dolor del parto.



- Ciclo menstrual:



5 días al mes (o más), tenemos que ir por la vida con la incomodidad de nuestro ciclo menstrual. Además de los cólicos, hay que sobrellevar la incomodidad del tampón (o toalla sanitaria), la flojera, los cambios de humor, los antojos, el acné hormonal, la inflamación y hasta el desgaste emocional.



- Maquillaje:



Sólo nosotras somos capaces de hacer un delineado perfecto en el metro. Enchinar nuestras pestañas con tan sólo una cuchara y aplicar rímel sin un espejo. Y el maquillaje es toda una ciencia, después de todo muchas hacen del maquillaje su pasión y carrera.



- Hacer muchas cosas a la vez:



Puedes mandarle mensaje a tu mejor amiga mientras trabajas en casa y escuchas tu música favorita. Y mientras haces el amor con tu pareja, seguro puedes disfrutar del placer Y planear toda la semana de trabajo… ¿o qué no?



- Lidiar con hombres:



Es un milagro que hemos tolerado la forma en que nos han tratado los hombres en los últimos años. Y todavía hay hombres que no saben cómo tratar a una dama con respeto y cariño.



- Alta tolerancia al dolor:



Un hombre no puede tolerar una depilación con cera en el pecho, pero nosotras no sólo nos depilamos las piernas, sino que también nuestro vello púbico. Y no sólo eso, también somos capaces de dar a luz, uno de los dolores más intensos del mundo.



- Orgasmos múltiples:



La única ventaja que tenemos en el sexo sobre los hombres es que nosotras tenemos la capacidad de disfrutar de orgasmos múltiples. Un orgasmo, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y hasta lo que una pueda aguantar.



- Ser increíblemente sexys:



No es que ellos se queden atrás, pero incluso nosotras sabemos apreciar la belleza femenina, ¿no? Hasta eso que tenemos mucha suerte en ser seres preciosos, maternos, gentiles y mega talentosos.