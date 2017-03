10 compromisos que todas las mujeres tenemos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Como mujeres, tenemos ciertas obligaciones. Y no nos referimos a limpiar y cocinarle a un hombre, ¡tenemos mejores cosas que hacer!



Al final del día, lo que importa es lo que hagas por ti misma y lo que te ayudará a mejorar, crecer y construir una mejor vida para ti y tus seres queridos.



1. Ser amable con otras mujeres:



Es hora de dejar de criticar a las demás sólo para sentirte mejor contigo misma. Somos un equipo, en lugar de criticar a tus compañeras de trabajo, ¿por qué no darles un halago de vez en cuando? ¿Quién dice que son el enemigo cuando podrían ser tus amigas?



2. Seguir tus sueños:



Es tu trabajo crear una vida de la cual puedas enorgullecerte. Nadie cumplirá tus sueños por ti, tienes que hacerlo por tu cuenta.



3. Tratar a los demás con respeto:



Si quieres que te respeten, tienes que respetar a los demás primero. Recuerda: recibes lo que das.



4. Tratar bien tu cuerpo:



No querrás arruinar tu hermosa piel o tu maravilloso cuerpo. Si cuidas de tu cuerpo correctamente, vivirás una larga y próspera vida, muy lejos del hospital.



5. Haz lo correcto:



No tomes la salida fácil. Lo correcto no siempre tendrá el camino más fácil… pero hay una gran diferencia entre ambos.



6. Sé positiva:



Muchas cosas irán mal en tu vida; perderás amigos, te romperán el corazón, te correrán de tu trabajo y tal vez sufras alguna pérdida. Y aún así, podrás seguir adelante, ver el lado positivo de las cosas y dar lo mejor de ti para ser feliz.



7. Ser honesta contigo misma:



Las mentiritas blancas están permitidas, pero es muy importante que nunca te mientas a ti misma.



8. Dar lo mejor de ti:



Cuando quieras llegar a una meta, deberías dar lo mejor de ti para llevarla a cabo. Lo importante no es que lo consigas, sino que hayas hecho hasta lo imposible por conseguirlo.



9. Ayudar a otros:



Aunque no lo creas, te estás ayudando a ti misma al ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque te hace una mejor persona.



10. Vestir como te de la gana:



No deberías de vestirte de tal forma para impresionar a los demás. Viste lo que te guste, come lo que te guste y haz lo que quieras.



No dejes que las opiniones de los demás influencien tus acciones.