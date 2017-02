Tips de limpieza que nunca imaginaste

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La limpieza en el hogar es una de las tareas más difíciles que existen, normalmente son actividades que nos toman más tiempo del que deberían.



Es por eso que las profesionales de la limpieza en el hogar y oficina de Zolvers, nos dan una serie de tips que harán más fáciles estas tareas para nosotras.



Disminuye la cantidad de cuadros y adornos en tu hogar



Recuerda que entre más accesorios tengas en tu hogar, habrá más lugares donde el polvo se pueda acumular. Reducir los adornos y decoración, te permitirá realizar de manera más rápida la limpieza de tus recámaras.



No retires el polvo en seco



Cuando barres el polvo sólo lo estás trasladando de un lado a otro, sin retirarlo de manera efectiva y completa. Para esta tarea, lo mejor es utilizar un paño o trapeador hímedo, con esto te aseguras de que el polvo queda adherido a la superficie de este y no al piso.



Desinfecta tus utensilios de limpieza



Los paños, trapeadores, etc., que utilizamos para la limpieza también necesitan ser desinfectados, para evitar que sólo estemos esparciendo gérmenes y suciedad con ellos.



La manera más sencilla y que no te quitará tiempo es ponerlos a remojar en una cubeta, con un poco de desinfectante. Una tarea que puedes hacer por la noche, mientras duermes.



Evita malos olores en tu hogar con vodka



Esta bebida alcohólica no sólo funciona para cócteles y fiestas, sino que resulta un buen deodorizador. Pon un poco de ella dentro de una botella rociadora y esparce un poco sobre cortinas, ropa y muebles, con ello eliminarás malos olores.



Para esto no necesitar comprar la mejor marca o la más cara, cualquiera te servirá.



Contrata un profesional



La mejor manera de ahorrarnos tiempo y asegurarnos de que nuestro hogar quede impecable es contratando un profesional.



Puedes elegir entre cientos de profesionales calificados y de confianza para tareas como limpieza, reparación, preparar comida, etc., para que hagas uso de tu tiempo en tareas que realmente requieran de tu completa atención.