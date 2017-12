3 compras por internet que no resultaron lo que esperaban

(Tomada de la Red)

“Este es el unicornio más raro que he visto nunca #failcomprasinternet #lohabéisdestrozado” Fue lo que comentó la internauta Hollie Hindley en su perfil de Twitter adjuntando una imagen en la que mostraba lo terrible de su última adquisición.Ella esperaba que le llegara a casa una flotador con forma de un maravilloso unicornio, como el que se puede observar en la caja, pero en su lugar obtuvo algo más aburrido…“Estoy bastante seguro que no ordené unos pantalones de 81 centímetros”, expresó George Riggal a través de su cuenta de Twitter.Y es que no existe humano que posea unas piernas tan largas. Posiblemente se tratara de un error de producción, pues ni las XXL llegan a semejantes dimensiones." Lucía bastante más grande por internet! Un enfadado y desilusionado" Decía la instantánea de su nueva alfombra, que resultó estar diseñada más para encajar en una casa de muñecas que en una a escala normal.